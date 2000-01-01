Из сектора Газа не выпускали ракеты по Израилю

Палестинские источники сообщили, что во время пятничной встречи в секторе Газа между лидерами ХАМАСа и Николаем Младеновым, специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу, все группировки в прибрежном анклаве отрицали, что они стояли за запуском ракеты в четверг в Израиль.
Различные группировки в Секторе расследуют, кто стоял за запуском ракеты, которая поразила здание в южном городе Сдерот, пишет Ynetnews.
Младенов пообещал официальным лицам ХАМАСа, что на следующей неделе в Сектор получит катарские деньги, и заверил, что Израиль не заинтересован в столкновениях.