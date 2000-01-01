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Из сектора Газа не выпускали ракеты по Израилю 15.06 07:55   MIGnews.com

Из сектора Газа не выпускали ракеты по Израилю

Палестинские источники сообщили, что во время пятничной встречи в секторе Газа между лидерами ХАМАСа и Николаем Младеновым, специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу, все группировки в прибрежном анклаве отрицали, что они стояли за запуском ракеты в четверг в Израиль.

Различные группировки в Секторе расследуют, кто стоял за запуском ракеты, которая поразила здание в южном городе Сдерот, пишет Ynetnews.

Младенов пообещал официальным лицам ХАМАСа, что на следующей неделе в Сектор получит катарские деньги, и заверил, что Израиль не заинтересован в столкновениях.


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