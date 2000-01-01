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Серия взрывов в иранском квартале Дамаска 15.06 20:34   MIGnews.com

Серия взрывов в иранском квартале Дамаска

По сообщениям в сирийских социальных сетях, серия мощных взрывов потрясла Дамаск.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях - клубы дыма над многоэтажными зданиями.

По сообщению сирийского телевидения, взрыв произошел в военном городке. Есть сообщения о том, что взорвался квартал, заселенный членами Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

Мощный взрыв потряс Дамаск в 18:30. Над городом ясно видно гигантское облако дыма.

Ливанские источники сообщают, что взрывы произошли в военном городке Думар. Их причиной стал подрыв взрывного устройства, сообщает ливанский портал Al-Nasra.

Думар, с самого начала сирийской гражданской войны, считался наиболее безопасным районом Дамаска.

Сирийское государственное телевидение распространило альтернативную версию инцидента, согласно которой из-за сильной жары начался пожар в роще рядом с Думар. Огонь перекинулся на склады боеприпасов, которые взорвались.

Три дня назад была атакована база сирийской разведки на высоте  Таль аль -Ахара, в провинции Дарааа.

Таль аль-Хара – город на северо-западе провинции Дараа, стратегические позиции в районе которого предоставляют возможность наблюдения и контроля на Голанских высотах.

В результате израильской атаки никто не пострадал, но “причинен ущерб зданиям”.

Сирийское агентство SANA сообщает, что во время ракетного удара ЦАХАЛа в районе Таль аль-Хара Израиль применил средства электронной войны.

Израиль глушил сирийские радары.

Военный корреспондент портала ynet Рон Бен-Ишай отмечает, что Тель Ахара на протяжении десятков лет использовалась в качестве наблюдательного центра для сирийской армии и военных разведок союзников Асада - Ирана и России. Район вокруг базы объявлен закрытой военной зоной.

Инцидент произошел всего спустя несколько дней после того, как пять сирийских солдат были убиты в результате предполагаемого израильского нападения на авиабазу Т 4 в восточной провинции Хомс. Это произошло в воскресенье, 2 июня, вечером, через день после локального столкновения между Израилем и Сирией.


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