15.06 20:34 MIGnews.com

Серия взрывов в иранском квартале Дамаска

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По сообщениям в сирийских социальных сетях, серия мощных взрывов потрясла Дамаск.На опубликованных в социальных сетях фотографиях - клубы дыма над многоэтажными зданиями.По сообщению сирийского телевидения, взрыв произошел в военном городке. Есть сообщения о том, что взорвался квартал, заселенный членами Корпуса стражей Исламской революции Ирана.Мощный взрыв потряс Дамаск в 18:30. Над городом ясно видно гигантское облако дыма.Ливанские источники сообщают, что взрывы произошли в военном городке Думар. Их причиной стал подрыв взрывного устройства, сообщает ливанский портал Al-Nasra.Думар, с самого начала сирийской гражданской войны, считался наиболее безопасным районом Дамаска.Сирийское государственное телевидение распространило альтернативную версию инцидента, согласно которой из-за сильной жары начался пожар в роще рядом с Думар. Огонь перекинулся на склады боеприпасов, которые взорвались.Три дня назад была атакована база сирийской разведки на высоте Таль аль -Ахара, в провинции Дарааа.Таль аль-Хара – город на северо-западе провинции Дараа, стратегические позиции в районе которого предоставляют возможность наблюдения и контроля на Голанских высотах.В результате израильской атаки никто не пострадал, но “причинен ущерб зданиям”.Сирийское агентство SANA сообщает, что во время ракетного удара ЦАХАЛа в районе Таль аль-Хара Израиль применил средства электронной войны.Израиль глушил сирийские радары.Военный корреспондент портала ynet Рон Бен-Ишай отмечает, что Тель Ахара на протяжении десятков лет использовалась в качестве наблюдательного центра для сирийской армии и военных разведок союзников Асада - Ирана и России. Район вокруг базы объявлен закрытой военной зоной.Инцидент произошел всего спустя несколько дней после того, как пять сирийских солдат были убиты в результате предполагаемого израильского нападения на авиабазу Т 4 в восточной провинции Хомс. Это произошло в воскресенье, 2 июня, вечером, через день после локального столкновения между Израилем и Сирией.