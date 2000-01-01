В Нотр-Даме прошла первая месса после разрушительного огня

По данным источников, церковная литургия, которая транслировалась в прямом эфире на католическом телеканале KTO, прошла в 18:00 по местному времени в боковой часовне.
По соображениям безопасности, месса во главе с архиепископом Парижа Мишелем Опети проходила в очень небольших масштабах. Так, в ней поучаствовали около 30 человек, среди них - священники, каноники, волонтеры и сотрудники, занятые консервацией собора.
Напомним, что 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнуло пламя, вследствие чего обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Тогда сразу же после трагедии двое из самых богатых людей Франции - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и генеральный директор холдинга PPR Франсуа-Анри Пино пообещали выделить на реконструкцию исторической достопримечательности 100 миллионов и 200 миллионов евро.
Однако епископ Мишель Опети заявил, что "большая часть этих пожертвований еще не поступила".
Между тем, министр культуры Франции Франк Ристер сообщил, что крыша собора "все еще может обвалиться" и отметил на медленный темп поступления пожертвований.