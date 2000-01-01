Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Нотр-Даме прошла первая месса после разрушительного огня | Фото:15.06 20:29   MIGnews.com

В Нотр-Даме прошла первая месса после разрушительного огня

В субботу в парижском католическом соборе Нотр-Дам состоялась первая месса, ровно через два месяца после разрушительного пожара, потрясшего Францию ​​и весь мир.

Об этом пишет The Times of Israel.

По данным источников, церковная литургия, которая транслировалась в прямом эфире на католическом телеканале KTO, прошла в 18:00 по местному времени в боковой часовне.

По соображениям безопасности, месса во главе с архиепископом Парижа Мишелем Опети проходила в очень небольших масштабах. Так, в ней поучаствовали около 30 человек, среди них - священники, каноники, волонтеры и сотрудники, занятые консервацией собора.

Напомним, что 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнуло пламя, вследствие чего обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.

Тогда сразу же после трагедии двое из самых богатых людей Франции - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и генеральный директор холдинга PPR Франсуа-Анри Пино пообещали выделить на реконструкцию исторической достопримечательности 100 миллионов и 200 миллионов евро.

Однако епископ Мишель Опети заявил, что "большая часть этих пожертвований еще не поступила".

Между тем, министр культуры Франции Франк Ристер сообщил, что крыша собора "все еще может обвалиться" и отметил на медленный темп поступления пожертвований.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:05
Новая президент Словакии официально вступила в должность
21:02
Либерман: мы заставим Ликуд и Кахоль Лаван создать коалицию
20:10
Пекин намерен создать азиатский аналог НАТО
19:45
Uber начала тестировать сервис доставки еды дронами
19:23
Дамаск потряс мощный взрыв
19:08
Визит катарского посланника в Газу отложен
18:44
В Израиле заметно снизились темпы приобретения нового жилья
18:25
На авиашоу в Польше самолет рухнул в реку, пилот погиб
18:07
Еврейской группе по "лечению" геев приказали закрыться
17:37
В Гонконге отложили принятие закона об экстрадиции
17:18
Ушел из жизни легендарный режиссер Франко Дзеффирелли
16:45
Сколько ликвидаторов аварии на ЧАЭС живут в Израиле?
16:05
С Храмовой Горы убрали Купол Скалы
15:25
Иран показал команду атакованного танкера в полном здравии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus