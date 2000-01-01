15.06 19:23 MIGnews.com
Дамаск потряс мощный взрыв
Сегодня в сирийской столице Дамаске произошла серия мощных взрывов, информирует Gulf News
.
Первый мощный взрыв был зафиксирован в 18.30; он произошел в военной зоне, говорится в сообщении государственного информационного агентства SANA.
Отмечается, что через несколько минут прогремел еще один взрыв.
"Вероятно, что это был склад боеприпасов, который был уничтожен в Дамаске", - уточняют источники.
Пока остается неизвестным, что именно послужило причиной взрыва и были ли жертвы.
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