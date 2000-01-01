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Дамаск потряс мощный взрыв | Фото: Twitter15.06 19:23   MIGnews.com

Дамаск потряс мощный взрыв

Сегодня в сирийской столице Дамаске произошла серия мощных взрывов, информирует Gulf News.

Первый мощный взрыв был зафиксирован в 18.30; он произошел в военной зоне, говорится в сообщении государственного информационного агентства SANA.

Отмечается, что через несколько минут прогремел еще один взрыв.

"Вероятно, что это был склад боеприпасов, который был уничтожен в Дамаске", - уточняют источники.

Пока остается неизвестным, что именно послужило причиной взрыва и были ли жертвы.


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