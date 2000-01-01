На авиашоу в Польше самолет рухнул в реку, пилот погиб

"Во время VII авиационного шоу во время пролета над Вислой самолет упала в реку, недалеко от левого берега", - заявил представитель местной пожарной службы Эдвард Мысер, добавив, что спасательная операция продолжается.
"Действия сфокусированы на том, чтобы добраться до пилота и достать его из-под воды", - добавил он.
Между тем, польские СМИ передают, что крушение потерпел учебно-тренировочном самолет Як-52, за штурвалом которого находился 60-летний опытный пилот из Германии.
Также польские телеканалы передают, что воздушное судно упало во время выполнения пилотом сложного авиаакробатического упражнения.
Отмечается, что мероприятие было приостановлено в связи с трагедией.