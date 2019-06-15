Ушел из жизни легендарный режиссер Франко Дзеффирелли

Как передают итальянские СМИ, Дзеффирелли скончался после продолжительной болезни, которая в последние месяцы усилилась.
"Франко Дзеффирелли, один из величайших деятелей культуры мира, скончался сегодня утром. До свидания, дорогой маэстро, Флоренция никогда не забудет тебя", - написал в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Газета La Repubblica пишет, что прощание с деятелем искусства состоится во Флоренции.
Напомним, что Франко Дзеффирелли часто снимал экранизации классических произведений - в том числе пьес Шекспира "Укрощение строптивой", "Ромео и Джульетта" и "Отелло". За эти работы королева Елизавета присвоила ему титул сэра.
Известно, что Дзеффирелли родился в 1923 году, карьеру в кино начал с актерских работ и продолжил в качестве художника по костюмам и сценографа.