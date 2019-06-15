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Ушел из жизни легендарный режиссер Франко Дзеффирелли | Фото:15.06 17:18   MIGnews.com

Ушел из жизни легендарный режиссер Франко Дзеффирелли

Легендарный итальянский режиссер кино и театра Франко Дзеффирелли умер на на 97-м году жизни, у себя дома в Риме.

Об этом в субботу, 15 июня сообщает Variety.

Как передают итальянские СМИ, Дзеффирелли скончался после продолжительной болезни, которая в последние месяцы усилилась.

"Франко Дзеффирелли, один из величайших деятелей культуры мира, скончался сегодня утром. До свидания, дорогой маэстро, Флоренция никогда не забудет тебя", - написал в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Газета La Repubblica пишет, что прощание с деятелем искусства состоится во Флоренции.

Напомним, что Франко Дзеффирелли часто снимал экранизации классических произведений - в том числе пьес Шекспира "Укрощение строптивой", "Ромео и Джульетта" и "Отелло". За эти работы королева Елизавета присвоила ему титул сэра.

Известно, что Дзеффирелли родился в 1923 году, карьеру в кино начал с актерских работ и продолжил в качестве художника по костюмам и сценографа.


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