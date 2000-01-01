С Храмовой Горы убрали Купол Скалы

Иерусалимский муниципалитет убрал золотой купол с Купола Скалы на картине, которая использовалась в качестве фона для речи премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пишет "Гаарец", передает The Times of Israel.
Нетаниягу и мэр Иерусалима Моше Леон в четверг приняли участие в мероприятии, посвященном израильскому певцу Йораму Гаону, состоявшемся на площади Сафра.
Плакат, украшающий событие, состоял из различных сцен с Храмовой горы и Старого города Иерусалима, в том числе мечети Аль-Акса и церкви Спасителя.
Но дизайнеры изобразили на картине только фундамент здания мечети.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда изображения Иерусалима были отредактированы, чтобы исключить Купол Скалы. Так, в 2015 году детей в израильском детском саду угостили пасхальной Агадой с изображением Иерусалима без Купола Скалы.