Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











С Храмовой Горы убрали Купал Скалы | Фото:15.06 16:05   MIGnews.com

С Храмовой Горы убрали Купол Скалы

Иерусалимский муниципалитет убрал золотой купол с Купола Скалы на картине, которая использовалась в качестве фона для речи премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пишет "Гаарец", передает The Times of Israel.

Нетаниягу и мэр Иерусалима Моше Леон в четверг приняли участие в мероприятии, посвященном израильскому певцу Йораму Гаону, состоявшемся на площади Сафра.

Плакат, украшающий событие, состоял из различных сцен с Храмовой горы и Старого города Иерусалима, в том числе мечети Аль-Акса и церкви Спасителя.

Но дизайнеры изобразили на картине только фундамент здания мечети.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда изображения Иерусалима были отредактированы, чтобы исключить Купол Скалы. Так, в 2015 году детей в израильском детском саду угостили пасхальной Агадой с изображением Иерусалима без Купола Скалы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:45
Сколько ликвидаторов аварии на ЧАЭС живут в Израиле?
15:25
Иран показал команду атакованного танкера в полном здравии
15:10
Жара в Индии: погибли уже более трех десятков людей
14:51
Перемещение посольства Молдовы: Турция обеспокоена
13:45
Атакована авиабаза Балад
13:20
Хант отреагировал на заявление Корбина
12:55
Сторонник Брейвика готовил нападение в Юрмале
12:35
Корбин: Британия разжигает напряженность
12:17
Наводнение в Китае: эвакуированы десятки тысяч жителей
11:43
Нападавшего на президента Болсонару отправили в тюрьму
11:21
Рухани: Иран свернет свои обязательства по ядерной сделке
10:40
Гонконг временно приостановит экстрадицию людей
10:15
Глава ЛАГ призвал иранцев быть осторожными
09:40
В ЦАХАЛе заявили о необходимости серьезной военной кампании
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus