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Сколько ликвидаторов аварии на ЧАЭС живет в Израиле? | Фото:15.06 16:45   MIGnews.com

Сколько ликвидаторов аварии на ЧАЭС живут в Израиле?

Трансляция исторической драмы "Чернобыль", рассказывающей историю катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, привлекла внимание к иммигрантам в Израиль из Украины и других стран бывшего Советского Союза, которые пострадали от последствий самой страшной ядерной катастрофы в истории человечества.

Об этом пишет The Times of Israel.

Напомним, 26 апреля 1986 года ядерный реактор № 4 в Чернобыле перегрелся и разорвался в результате парового взрыва, за которым последовал пожар реактора под открытым небом. Большие количества радиации были выпущены в атмосферу, загрязняя окружающие территории, включая водоснабжение города Киева. Оценки варьируются в зависимости от количества жертв, и, хотя десятки были убиты в результате первоначальной катастрофы, еще тысячи, как полагают, погибли из-за проблем со здоровьем, вызванных воздействием радиации.

Тогда советские власти собрали сотни тысяч людей, которых называли "ликвидаторами", чтобы помочь в усилиях по сдерживанию стихийного бедствия, не отдавая при этом приказа об эвакуации пострадавших общин. Распространение радиации было настолько сильным, что вызвало тревогу по всей Европе, в том числе на атомной электростанции в 1000 км от Швеции. В конечном итоге здание реактора было закрыто внутри гигантского стального и бетонного саркофага.

Многие тысячи тех, кто жил в пострадавших районах, впоследствии иммигрировали в Израиль. Среди них было около 5000 человек, которые были признаны нейтрализаторами Чернобыльской катастрофы - "ликвидаторами", которые помогли справиться с чрезвычайной ситуацией.

По данным издания, на данный момент в Еврейском Государстве проживает 1500 ликвидаторов. Они считаются незащищаенной группой населения, поскольку закон от 2001 года обещал им льготы в плане медицинского обслуживания и жилья, но эти обещания так и не были исполнены.


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