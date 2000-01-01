Иран показал команду атакованного танкера в полном здравии
На иранском телевидении Press TV показали кадры спасенных членов экипажа одного из двух танкеров, атакованных в четверг в Оманском море. В репортаже говорится, что все они пребывают в полном здравии, пишет The Times of Israel.
"Это видео опровергает ложные сообщения некоторых СМИ, что Иран не оказал помощи морякам, работающим на судне", - сообщило Press TV, не уточняя, о каких сообщениях идет речь.
Видео начинается с того, что 23 члена экипажа танкера Front Altair в комнате смотрят по телевизору выступление лидера Аятоллы Али Хаменеи.
Согласно официальному информационному агентству IRNA, ВМФ Ирана спас 44 члена экипажа двух танкеров, которые загорелись у побережья Ирана, и доставил их в близлежащий порт.
Но, Центральное командование США заявило, что 21 член экипажа принадлежащего японцам Kokuka Courageous были взяты на борт голландского буксира и доставлена не на иранское судно, а на эсминец USS Bainbridge.