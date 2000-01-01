Еврейской группе по "лечению" геев приказали закрыться
Судья из Нью-Джерси приказал окончательно закрыть еврейскую организацию по конверсионной терапии для евреев из города Джерси, пишет в субботу The Times of Israel.
Организация под названием "Евреи, предлагающие новые альтернативы гомосексуализму", или JONAH, пошла на сделку с бывшими клиентами в судебном процессе 2015 года и согласилась прекратить практику "лечения" геев.
Но, как говорится в решении судьи, с тех пор она работает под новым именем - "Еврейский институт глобального осознания" или JIFGA.
Артур Голдберг и Элейн Берк, соучредители организации, за плату перенаправляли клиентов в другие подобные организации. Судья приказал им вернуть деньги, которые они получили через JIFGA, и прекратить все операции в течение 30 дней.
Согласно показаниям, JONAH велела клиентам раздеваться друг перед другом и избивать чучела своих матерей для преодоления сексуальных побуждений.