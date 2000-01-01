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Еврейской группе по `лечению` геев приказали закрыться | Фото:15.06 18:07   MIGnews.com

Еврейской группе по "лечению" геев приказали закрыться

Судья из Нью-Джерси приказал окончательно закрыть еврейскую организацию по конверсионной терапии для евреев из города Джерси, пишет в субботу The Times of Israel.

Организация под названием "Евреи, предлагающие новые альтернативы гомосексуализму", или JONAH, пошла на сделку с бывшими клиентами в судебном процессе 2015 года и согласилась прекратить практику "лечения" геев.

Но, как говорится в решении судьи, с тех пор она работает под новым именем - "Еврейский институт глобального осознания" или JIFGA.

Артур Голдберг и Элейн Берк, соучредители организации, за плату перенаправляли клиентов в другие подобные организации. Судья приказал им вернуть деньги, которые они получили через JIFGA, и прекратить все операции в течение 30 дней.

Согласно показаниям, JONAH велела клиентам раздеваться друг перед другом и избивать чучела своих матерей для преодоления сексуальных побуждений.


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