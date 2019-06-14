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15.06 15:10   MIGnews.com

Жара в Индии: погибли уже более трех десятков людей

С начала лета в Индии погибли по меньшей мере 36 человек из-за самой продолжительной жары в истории страны, рассказал пресс-секретарь Национально управления по борьбе со стихийными бедствиями в Индии Аншу Прийю.

"По меньшей мере 36 человек погибли этим летом в течение самого продолжительного периода жары в истории Индии", - говорится в сообщении.

В Нью-Дели была зафиксирована рекордная в июне для столицы температура в 48 градусов по Цельсию. А в западном городе Чуру температура превышала отметку в 50 градусов тепла, пишет CNN.

По словам профессора из индийского Института тропической метеорологии Рагавана Кришнана, волны жары становятся "все более частыми и более интенсивными”.


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