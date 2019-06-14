Жара в Индии: погибли уже более трех десятков людей
С начала лета в Индии погибли по меньшей мере 36 человек из-за самой продолжительной жары в истории страны, рассказал пресс-секретарь Национально управления по борьбе со стихийными бедствиями в Индии Аншу Прийю.
"По меньшей мере 36 человек погибли этим летом в течение самого продолжительного периода жары в истории Индии", - говорится в сообщении.
В Нью-Дели была зафиксирована рекордная в июне для столицы температура в 48 градусов по Цельсию. А в западном городе Чуру температура превышала отметку в 50 градусов тепла, пишет CNN.
По словам профессора из индийского Института тропической метеорологии Рагавана Кришнана, волны жары становятся "все более частыми и более интенсивными”.