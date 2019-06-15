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Атакована авиабаза Балад 15.06 13:45   MIGnews.com

Атакована авиабаза Балад

Иракские военные говорят, что три минометных снаряда попали в авиабазу к северу от Багдада, где дислоцируются американские инструкторы. Сообщается, что возник небольшой пожар, но обошлось без жертв.

В заявлении сказано, что нападение на авиабазу Балад произошло субботним утром, пишет Alarabiya.

Атака произошла на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке между Соединенными Штатами и Ираном, которая усилилась в четверг после нападений на два нефтяных танкера возле Оманском заливе.


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