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Сторонник Брейвика готовил нападение в Юрмале 15.06 12:55   MIGnews.com

Сторонник Брейвика готовил нападение в Юрмале

В Латвии гражданин, который был сторонником норвежского террориста Брейвика, планировал совершить нападение в Юрмале и призывал к уничтожению русскоязычных жителей.

Задержанный мужчина не принадлежал ни к одной террористической группировке и был поклонником норвежского экстремиста-террориста Андерса Брейвика. По словам пресс-секретаря прокуратуры Лауры Маевской, мужчина был безработным и имел инвалидность, пишет LETA.

В рамках уголовного процесса по месту жительства мужчины провели обыск - изъяли компьютеры, телефоны и другие носители информации, а также пневматическое оружие, патроны и коллекцию охотничьих кинжалов.

Полученные данные показали, что подозреваемый хранил на компьютере достаточно детальные планы о подготовке нападений.

Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Дело передано в прокуратуру с требованием назначить принудительные меры лечения. Решение должен принять суд.


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