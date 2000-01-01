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Корбин: Британия разжигает напряженность 15.06 12:35   MIGnews.com

Корбин: Британия разжигает напряженность

Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обвинил британское правительство в усилении возможности военного конфликта в Оманском заливе после того, как министр иностранных дел страны заявил, что Иран виновен в нападении на нефтяные танкеры.

"Британия должна действовать, чтобы ослабить напряженность, а не подпитывать военную эскалацию, которая началась с выходом США из иранского ядерного соглашения", - написал Корбин, пишет Timesofisrael.

"Без достоверных свидетельств о танкерных атаках риторика правительства только усилит угрозу войны", - добавил он.

Комментарии Корбина появились после того, как министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что независимая оценка пришла к выводу, что Иран несет ответственность за атаки на танкеры.


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