Корбин: Британия разжигает напряженность

Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обвинил британское правительство в усилении возможности военного конфликта в Оманском заливе после того, как министр иностранных дел страны заявил, что Иран виновен в нападении на нефтяные танкеры.
"Британия должна действовать, чтобы ослабить напряженность, а не подпитывать военную эскалацию, которая началась с выходом США из иранского ядерного соглашения", - написал Корбин, пишет Timesofisrael.
"Без достоверных свидетельств о танкерных атаках риторика правительства только усилит угрозу войны", - добавил он.
Комментарии Корбина появились после того, как министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что независимая оценка пришла к выводу, что Иран несет ответственность за атаки на танкеры.