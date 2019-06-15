Наводнение в Китае: эвакуированы десятки тысяч жителей
В связи с наводнениями на юге Китая 56 тыс. местных жителей в провинции Гуандун эвакуировали в экстренном порядке.
Профильные ведомства направили рабочие группы в пострадавшие районы для организации работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщили в министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями.
Согласно данным местных властей, погибли 19 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Стихийные бедствия затронули 357 тыс. человек, 56 тыс. местных жителей были эвакуированы, пишет Xinhua.
От наводнений пострадали посевы культур площадью 47,6 тыс. га, в частности, более 700 га посевов уничтожены.
Местные власти доставили в названные районы большое количество палаток, складных кроватей и одеял для оказания помощи пострадавшим.