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В Берлине нашли 100-килограммовую бомбу 15.06 23:34   MIGnews.com

В Берлине нашли 100-килограммовую бомбу

Около трех тысяч человек должны были покинуть свои дома в связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в центре Берлина.

100-килограммовую американскую бомбу времен Второй мировой войны нашли в пятницу днем во время строительных работ недалеко от Александерплац в центральной части Берлина, пишет RBB.

Около трех тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено. После полуночи, когда эвакуация жителей была завершена, началась операция по обезвреживанию.


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