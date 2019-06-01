В Берлине нашли 100-килограммовую бомбу

Около трех тысяч человек должны были покинуть свои дома в связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в центре Берлина.
100-килограммовую американскую бомбу времен Второй мировой войны нашли в пятницу днем во время строительных работ недалеко от Александерплац в центральной части Берлина, пишет RBB.
Около трех тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено. После полуночи, когда эвакуация жителей была завершена, началась операция по обезвреживанию.