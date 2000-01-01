ЕС осудил применение смертной казни в Беларуси

Евросоюз выступил с осуждением смертной казни в Беларуси, в связи с исполнением в этой стране приговора о высшей мере наказания в отношении двух человек. Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря европейской внешнеполитической службы Майи Косьянчич.
"Казнь Александра Жильникова состоялась в Беларуси в июне 2019 года, согласно сообщениям, существует высокая вероятность того, что Вячеслав Сухарко также был казнен. Европейский союз выражает искреннее сочувствие семьям и друзьям жертв совершенных преступлений", - сказала Косьянчич.
В то же время она подчеркнула, что ЕС подтверждает свое решительное сопротивление смертной казни при любых обстоятельствах и призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к отмене данной меры наказания.
"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является высшим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", - отмечает пресс-секретарь европейской внешнеполитической службы.
В ЕС подчеркивают, что продолжающееся применение смертной казни противоречит международным обязательствам Беларуси.