15.06 11:43 MIGnews.com
Нападавшего на президента Болсонару отправили в тюрьму
Бразильский судья оправдал психически больного человека, напавшего на президента Джера Болсонару в сентябре прошлого года, но отправил его в тюрьму на "неопределенный срок".
6 сентября Аделио Биспо де Оливейра ударил ножом в живот Болсонару во время предвыборной акции в Хуис-де-Фора, в юго-восточном штате Минас-Жерайс.
Ранее полиция заявляла, что Биспо действовал один.
Федеральный судья постановил, что Биспо страдает бредовым расстройством, и по этой причине его нельзя судить по бразильскому законодательству.
Однако из-за "высокого риска" для него и его желания напасть на Больсонару и экс-президента Мишеля Темера, Биспо должен остаться в федеральной тюрьме, где ему смогут помочь.
Болсонару сказал, что постарается отменить решение. Он считает, что объявление Биспо психически больным - это способ защитить организаторов атаки, пишет Alarabiya
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"Они пытались убить меня. Я подам апелляцию, - сказал он местным СМИ.
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