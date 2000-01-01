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Nakonu.com
15.06 10:40 MIGnews.com
Гонконг временно приостановит экстрадицию людей
Гонконгские СМИ сообщили, что правительство города приостановит действие закона, который позволит экстрадировать людей в материковый Китай для суда из-за гнева и массовых протестов жителей, пишет
Ynetnews
.
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