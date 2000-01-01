Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Гонконг временно приостановит экстрадицию людей 15.06 10:40   MIGnews.com

Гонконг временно приостановит экстрадицию людей

Гонконгские СМИ сообщили, что правительство города приостановит действие закона, который позволит экстрадировать людей в материковый Китай для суда из-за гнева и массовых протестов жителей, пишет Ynetnews.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:15
Глава ЛАГ призвал иранцев быть осторожными
09:40
В ЦАХАЛе заявили о необходимости серьезной военной кампании
08:56
Директор Еврейского музея в Берлине уходит из-за критики
08:33
Британия обвиняет Иран в нападениях на танкеры
08:18
Макрон встал на сторону Кипра в споре с Турцией
07:55
Из сектора Газа не выпускали ракеты по Израилю
07:14
Ворота Баб ар-Рахма превращают в мечеть
06:10
Британия: полицейский разбил окно машины - спасал собаку  
05:27
Известно, какие фото используют шпионы в сети
04:05
Соединения Microsoft с Bluetooth-устройствами исчезнут
03:22
Известного строителя-блогера из Техаса разоблачили
02:10
Япония: мужчину, насиловавшего свою дочь, оправдали
00:12
Мари Ле Пен будут судить "за пропаганду ISIS"
23:10
Трехсторонняя встреча в Иерусалиме: США, Россия, Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus