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США предъявят обвинения 12 членам службы безопасности Турции 15.06 06:49   MIGnews.com

США предъявят обвинения 12 членам службы безопасности Турции

Американская полиция намерена выдвинуть обвинения против 12 агентов турецкой службы безопасности, участвовавших в групповой драке у турецкого посольства в Вашингтоне во время визита президента Тайипа Реджепа Эрдогана.




Предполагается, что семи агентам предъявят обвинения в совершении уголовных преступлений, и пяти - в нарушении общественного порядка. Официальное объявление об этом должно быть сделано на совместной пресс-конференции мэра и шефа полиции Вашингтона.

Также арестованы два участника драки, проживающие в Америке - в Виргинии и в Нью-Джерси.

Охрана Эрдогана вернулась с ним в Турцию по завершении визита, но эти люди могут столкнуться с серьезными проблемами при попытке повторно въехать в США. Полиция идентифицировала 34 из 42 участников драки, и требует их ареста.

Видео столкновений в Вашингтоне демонстрирует, как охрана Эрдогана и группа его поклонников атакуют небольшую демонстрацию протеста рядом с посольством. Охранники Эрдогана ногами избивают женщину, лежащую на тротуаре.

После того, как американская полиция попыталась защитить демонстрантов и приказал охранникам уйти, они, вместо этого, обошли полицию и снова атаковали демонстрантов.

В общей сложности, в результате групповой драки у посольства были ранены девять человек.
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