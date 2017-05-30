15.06 06:49 MIGnews.com

США предъявят обвинения 12 членам службы безопасности Турции

Erdoğan sat in his car & watched his security detail attack Americans outside the Turkish Embassy in Washington DC. pic.twitter.com/Fmy5dTvZXe — vlh (@coton_luver) May 30, 2017

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Американская полиция намерена выдвинуть обвинения против 12 агентов турецкой службы безопасности, участвовавших в групповой драке у турецкого посольства в Вашингтоне во время визита президента Тайипа Реджепа Эрдогана.Предполагается, что семи агентам предъявят обвинения в совершении уголовных преступлений, и пяти - в нарушении общественного порядка. Официальное объявление об этом должно быть сделано на совместной пресс-конференции мэра и шефа полиции Вашингтона.Также арестованы два участника драки, проживающие в Америке - в Виргинии и в Нью-Джерси.Охрана Эрдогана вернулась с ним в Турцию по завершении визита, но эти люди могут столкнуться с серьезными проблемами при попытке повторно въехать в США. Полиция идентифицировала 34 из 42 участников драки, и требует их ареста.Видео столкновений в Вашингтоне демонстрирует, как охрана Эрдогана и группа его поклонников атакуют небольшую демонстрацию протеста рядом с посольством. Охранники Эрдогана ногами избивают женщину, лежащую на тротуаре.После того, как американская полиция попыталась защитить демонстрантов и приказал охранникам уйти, они, вместо этого, обошли полицию и снова атаковали демонстрантов.В общей сложности, в результате групповой драки у посольства были ранены девять человек.