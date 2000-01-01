15.06 10:52 MIGnews.com

Неизвестное кожное заболевание поразило солдат в Негеве

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В ЦАХАЛе заявили, что неизвестное кожное заболевание поразило более 200 военнослужащих, находившихся на танковой базе Шизафон в Негеве.Во вторник, 13 июня, солдаты начали жаловаться на появление кожной сыпи. По словам военных, источник раздражения кожи еще предстоит выяснить. Специалисты из Медицинского центра Хаима Шибы в Рамат-Гане уже приступили к исследованию заболевания.Для оказания лечения и расследования неизвестной болезни в Негев прибыла бригада медиков.Около 65 солдат отправили домой для восстановления сил.