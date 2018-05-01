Северная Корея разбирает Punggye-ri

Во вторник, 15 мая, стало известно, что КНДР реально занялась демонтажем ядерного полигона Пхунгери, об этом свидетельствует отчет исследователей при Университете имени Джона Хопкинса.
По состоянию на сегодня - снесены здания оперативного обеспечения, которые находились рядом с северным, западным и южным въездами. На Punggye-ri частично уничтожены рельсы для вагонеток, пишет портал 38 North, который и опубликовал отчет.
По информации исследователей, снос начался с наименее значительных объектов, а более важные здания и конструкции пока остаются на месте. Более того, туннельные входы еще не закрыты.
Справка. Демонтаж ядерного полигона предусматривает подрыв всех туннелей, блокирование входов и ликвидацию всех помещений для исследований, условий для наблюдения и охранных постов. Власти Северной Кореи пообещали снести свой ядерный полигон в период с 23 по 25 мая, в зависимости от погодных условий.