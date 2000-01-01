15.05 17:32 MIGnews.com
В Перу обнаружили поле конопли
К северу от столицы Перу, Лимы полицейские, пролетая на вертолете над полями, обнаружили искусственно вырощенные посевы марихуаны.
Поле, засаженное 10 тыс. кустов, заняло около 8,5 тысяч квадратных метров.
Из-за плохого доступа к местности, местной полиции пришлось подключить воздушные отряды. Когда наркотические кусты обнаружили, их высота варъировалась от 120 до 180 см.
Хозаяева поля использовали качественное удобрение и поливали свои плантации капельным способом, однако полиция начала сжигать заросли прямо на месте.
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