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15.05 17:32   MIGnews.com

В Перу обнаружили поле конопли

К северу от столицы Перу, Лимы полицейские, пролетая на вертолете над полями, обнаружили искусственно вырощенные посевы марихуаны.

Поле, засаженное 10 тыс. кустов, заняло около 8,5 тысяч квадратных метров.

Из-за плохого доступа к местности, местной полиции пришлось подключить воздушные отряды. Когда наркотические кусты обнаружили, их высота варъировалась от 120 до 180 см.

Хозаяева поля использовали качественное удобрение и поливали свои плантации капельным способом, однако полиция начала сжигать заросли прямо на месте.
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