15.05 14:03 MIGnews.com

Рекорд: полиция перехватила кокаина на 40 миллионов шекелей

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Национальное управление по борьбе с коррупцией предотвратило попытку масштабной контрабанду кокаина в Израиль.Полицией перехвачено 100 килограмм кокаина на общую сумму 40 миллионов шекелей.По делу о наркотической контрабанде арестованы четыре человека, организовавших доставку кокаина из Южной Америки в Израиль.Срок временного содержания под стражей продлен по решению окружного суда Ришон ле Циона до 22 мая.