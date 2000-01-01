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Рекорд: полиция перехватила кокаина на 40 миллионов шекелей 15.05 14:03   MIGnews.com

Рекорд: полиция перехватила кокаина на 40 миллионов шекелей

Национальное управление по борьбе с коррупцией предотвратило попытку масштабной контрабанду кокаина в Израиль.

Полицией перехвачено 100 килограмм кокаина на общую сумму 40 миллионов шекелей.

По делу о наркотической контрабанде арестованы четыре человека, организовавших доставку кокаина из Южной Америки в Израиль.

Срок временного содержания под стражей продлен по решению окружного суда Ришон ле Циона до 22 мая.
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