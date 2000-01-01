Талибан атаковал город Фарах

Местные СМИ пишут, что город опустел: магазины, школы и правительственные учреждения закрыты - люди прячутся в домах, пишет NYdailynews.
Забихулла Муджахид, представитель талибов заявил, что движение Талибан уже взяло на себя ответственность за теракты.
Ранее, 11 мая, боевики Талибана напали на полицейские базы в западной афганской провинции Фарах (округ Балабулук), в результате погибли более 30 полицейских.
Справка. Фарах - удаленная и малонаселенная провинция между Ираном на западе и провинцией Хелманд, считается "сердцем" Талибана. Через район Балабулук в провинции Фарах пролегают пути контрабанды наркотиков. Специальные силы Афганистана при поддержке авиации проводили активные боевые действия, но не смогли предотвратить повторные нападения боевиков.