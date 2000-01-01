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Талибан атаковал город Фарах 15.05 12:56   MIGnews.com

Талибан атаковал город Фарах

Во вторник, 15 мая, боевики группировки Талибан в городе Фарах в западной части Афганистана совершили очередное нападение. Председатель совета провинции Фаред Бахтауер заявил, что террористы напали на несколько блокпостов, в результате нападения – погибли как минимум 30 сотрудников службы безопасности, тем не менее, число жертв, вероятно, будет увеличиваться.

Местные СМИ пишут, что город опустел: магазины, школы и правительственные учреждения закрыты - люди прячутся в домах, пишет NYdailynews.

Забихулла Муджахид, представитель талибов заявил, что движение Талибан уже взяло на себя ответственность за теракты.

Ранее, 11 мая, боевики Талибана напали на полицейские базы в западной афганской провинции Фарах (округ Балабулук), в результате погибли более 30 полицейских.

Справка. Фарах - удаленная и малонаселенная провинция между Ираном на западе и провинцией Хелманд, считается "сердцем" Талибана. Через район Балабулук в провинции Фарах пролегают пути контрабанды наркотиков. Специальные силы Афганистана при поддержке авиации проводили активные боевые действия, но не смогли предотвратить повторные нападения боевиков.
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