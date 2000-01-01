15.05 23:13 MIGnews.com

В Индонезии девочки оседлали сетчатого питона

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Индонезийские дети проехались на гигантском сетчатом питоне и взорвали сеть. Сообщается, что кадры собрали более трех миллионов просмотров, и естественно вызвали критику пользователей в адрес родителей двух девочек.Как известно, сетчатый питон - одна из самых длинных и сильных змей в мире, тем не менее, взобравшиеся на него девочки выглядят счастливыми, радуются и смеются.Видео показывает, как девочка уверенно усаживается с ногами на спину питона, ползущего мимо нее по двору. Другая девочка повторила за первой, но ее поездка оказалась менее успешна - ей быстро стало скучно.