В судно Ince Inebolu была выпущена ракета

Судно, перевозившее пшеницу из России в Йемен, подверглось ракетному удару, рассказали в компании Ince Shipping Group, которой и принадлежит судно.
В результате инцидента, который произошел на минувшей неделе примерно в 113 км от побережья Йемена, никто не пострадал. Товар не был поврежден, сообщил капитан судна. Пока неизвестно, откуда именно была выпущена ракета, пишет Bloomberg.
На судне находится 50 тыс. тонн пшеницы, которую погрузили в Новороссийске. Данных о том, когда зерно будет доставлено в пункт назначения, пока нет. Покупатель пшеницы - компания из Йемена Fahem Group.
Йемен, где идет война между коалицией под руководством Саудовской Аравии и повстанцами, в феврале был седьмым по величине покупателем российской пшеницы. На эту страну пришлось примерно 4% российского экспорта зерна.