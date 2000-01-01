15.05 10:15 MIGnews.com

Репортер Галей ЦАХАЛ: не стреляйте, а обнимите палестинцев

55 הרוגים ואלפי פצועים על גבול עזה. תסתכלו עליהם. תראו אותם. הם נערים צעירים. מתוסכלים עניים. שבויים של החיים. במקום לירות בהם, לזרוק להם חבילות של דברים טובים. שיבינו מי האויב האמיתי שלהם. צריך לחשוב אחרת.

לכל מי שיתלהם עכשיו...אל. רגע לחשוב אחרת. — hadas shtaif. הדס (@hadasshtaif) 15 мая 2018 г.

לכל המתלהמים... אין קשר לזה שגם בצד השני שלנו יש חיילים ושוטרים שעושים את המוטל עליהם. לא פשוט פיזית ובעיקר נפשית. גם בשבילם נחשוב אחרת. נחבק במקום להרוג. להרוג את המנהיגים. הם האויבים האמיתיים. https://t.co/OGEZfzgtix — hadas shtaif. הדס (@hadasshtaif) 15 мая 2018 г.

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Комментарии

Вместо того, чтобы оборонять израильскую границу от нашествия обезумевших тысяч палестинцев из Газы, израильские силы безопасности должны поддержать их, сделав им подарки.Такую весьма неординарную мысль выразила известная израильская журналистка, репортер радио Галей ЦАХАЛ Адас Штайф после гибели 14 мая почти шести десятков демонстрантов."55 погибших и тысячи ранены на границе с Газой. Только взгляните на них. Увидьте их – это совсем еще юные мальчики. Разочарованные, бедные, заложники обстоятельств. Вместо того, чтобы стрелять по ним, сбросьте им пакеты с подарками. Пусть они поймут, кто их настоящий враг. Нам надо мыслить иначе", - написала она в Twitter.Такое заявление от сотрудницы Армейского радио не могло остаться незамеченным – на Штайф посыпалась критика, в ответ на которую она признала, что израильские стреляющие солдаты лишь исполняют приказы командования.«У нас есть солдаты и офицеры, которые делают то, что им приказано делать. Это нелегко, физически или умственно. И для них мы должны думать иначе. Обнимите их вместо того, чтобы убивать. Убивайте их лидеров. Они – наш истинный враг", - добавила она в следующем "твите".