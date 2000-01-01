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В Нью-Йорке сгорела синагога XIX века | Фото: Thinkstock15.05 11:23   MIGnews.com

В Нью-Йорке сгорела синагога XIX века

Пожар вспыхнул в воскресенье вечером, 14 мая, в синагоге XIX века на Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене. Пламя вспыхнуло около 7 часов вечера в исторической независимой ашкеназийской ортодоксальной конгрегации "Бет Хамедраш Хагадоль" на Норфолк-стрит, как сообщает NBC Нью New York.

На видео, загруженных в социальные сети, видно тяжелое пламя, свирепствующее в верхней части здания, которое сильно пострадало.

Пожарные были вынуждены сражаться с огнем извне из-за его интенсивности. Крыша синагоги рухнула из-за пламени.

Сообщений о травмах и о причине пожара на данный момент не поступало. Причина пожара расследуется, и в понедельник, 15 мая, по данным NBC New York, будет проведен обыск вокруг синагоги.

В заброшенном здании, которое было построено в 1850 году, когда-то размещалась старейшая еврейская православная община города, сообщает The New York Times.
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