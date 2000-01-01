15.05 12:21 MIGnews.com

Скончался актер из "Города грехов" и "Мстителей"

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В Лос-Анджелесе в возрасте 68 лет скончался американский актер Пауэрс Бут. Об этом сообщил его представитель.Как пишет Variety, американский актер умер в воскресенье, 14 мая, "от естественных причин".Пауэрс Бут сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе "Дэдвуд", "Тумстоун: Легенда Дикого Запада", "Город грехов" и "Мстители".Также актер известен своей работой в фильмах "Сталинград" и "Ангелы смерти" (исполнил роль советского генерала Василия Чуйкова), "Красный рассвет", "Внезапная смерть", "На рассвете".Частная поминальная церемония пройдет в Техасе, откуда актер был родом.