Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 15.05 12:21   MIGnews.com

Скончался актер из "Города грехов" и "Мстителей"

В Лос-Анджелесе в возрасте 68 лет скончался американский актер Пауэрс Бут. Об этом сообщил его представитель.

Как пишет Variety, американский актер умер в воскресенье, 14 мая, "от естественных причин".

Пауэрс Бут сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе "Дэдвуд", "Тумстоун: Легенда Дикого Запада", "Город грехов" и "Мстители".

Также актер известен своей работой в фильмах "Сталинград" и "Ангелы смерти" (исполнил роль советского генерала Василия Чуйкова), "Красный рассвет", "Внезапная смерть", "На рассвете".

Частная поминальная церемония пройдет в Техасе, откуда актер был родом.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:06
Из Израиля в Нью-Йорк - за 149 долларов
12:01
Крокодилы съели священника, демонстрирующего библейское чудо
11:56
Выборы в Германии: Мартин Шульц с треском "провалился"
11:23
В Нью-Йорке сгорела синагога XIX века
10:31
Американский и британский спецназ вторгся в восточную Сирию
10:20
ВОЗ подтвердила вспышку вируса Эбола в Конго
09:36
Перевод посольства в Иерусалим не должен зависеть от арабов
09:22
Глава МИД Австрии "за" внеочередные парламентские выборы
08:50
Москва и Эр-Рияд продлят сделку по добыче нефти
08:39
Тело жертвы обнаружили в сотнях метров от места аварии
08:21
Айоб Кара: "Подстрекательство Эрдогана - бесполезно"
08:02
Семья террориста из Иордании: он защищался от провокаций
07:50
В Южной Корее зарегистрированы 9 случаев кибератаки
07:30
КНДР заявила об успешном запуске новой баллистической ракеты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus