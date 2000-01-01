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ВОЗ подтвердила вспышку вируса Эбола в Конго | Фото: Thinkstock15.05 10:20   MIGnews.com

ВОЗ подтвердила вспышку вируса Эбола в Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 14 мая, подтвердила второй случай заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго после вспышки на этой неделе.

Чиновники из министерства здравоохранения пытаются проследить за состоянием 125 человек, которые могут иметь отношение к 17 зарегистрированным случаям, как сообщил пресс-секретарь Конго в ВОЗ Евгений Кабамби.

Эпидемия вируса Эбола, как полагают, началась в Гвинее и убила там около 2500 человек в декабре прошлого года, после чего Всемирная организация здравоохранения ООН (ВОЗ) заявила, что вирус больше не передается активно.

ВОЗ предупредила, однако, что вирус Эбола может возродиться в любой момент, так как он может задержаться в глазах и центральной нервной системе некоторых оставшихся в живых.
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