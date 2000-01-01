Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Тело жертвы обнаружили в сотнях метров от места аварии | Фото: Thinkstock15.05 08:39   MIGnews.com

Тело жертвы обнаружили в сотнях метров от места аварии

Минувшей ночью в центральной части Израиля, в районе перекрестка Нахуша на шоссе №35 было обнаружено тело 26-летнего водителя.

Молодой человек был замешан в аварии на перекрестке. Другой водитель - участник аварии сообщил полиции, что немедленно после аварии молодой человек вышел из своей машины, пошел в поле и исчез в темноте.

Через несколько часов с участием вертолета и десятков полицейских поисков тело молодого человека было обнаружено в 300 метрах от места аварии. Он скончался от ранения в голову.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:22
Глава МИД Австрии "за" внеочередные парламентские выборы
08:50
Москва и Эр-Рияд продлят сделку по добыче нефти
08:21
Айоб Кара: "Подстрекательство Эрдогана - бесполезно"
08:02
Семья террориста из Иордании: он защищался от провокаций
07:50
В Южной Корее зарегистрированы 9 случаев кибератаки
07:30
КНДР заявила об успешном запуске новой баллистической ракеты
07:16
Ответ БАГАЦу: закон о налоге на 3-ю квартиру отменить нельзя
07:02
Массовый митинг в Москве против проекта сноса пятиэтажек  
06:50
Асад перебрасывает войска к границе с Иорданией
06:31
Ребрендинг израильской авиакомпании Arkia
05:24
WOW получил разрешение на полеты из Израиля в США и Канаду
04:39
Более 1500 мятежников эвакуировались из Дамаска
03:28
О чем говорит поза пары во время сна
02:27
Минфин и Минздрав хотят облегчить бремя ветеранов ВОВ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus