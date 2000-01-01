15.05 08:39 MIGnews.com

Тело жертвы обнаружили в сотнях метров от места аварии

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Минувшей ночью в центральной части Израиля, в районе перекрестка Нахуша на шоссе №35 было обнаружено тело 26-летнего водителя.Молодой человек был замешан в аварии на перекрестке. Другой водитель - участник аварии сообщил полиции, что немедленно после аварии молодой человек вышел из своей машины, пошел в поле и исчез в темноте.Через несколько часов с участием вертолета и десятков полицейских поисков тело молодого человека было обнаружено в 300 метрах от места аварии. Он скончался от ранения в голову.