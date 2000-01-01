15.05 07:50 MIGnews.com

В Южной Корее зарегистрированы 9 случаев кибератаки

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Голубой дом Южной Кореи заявил в понедельник, 15 мая, что на данный момент в стране было зарегистрировано 9 случаев вымогательства, но не было представлено подробных сведений о том, где были обнаружены кибератаки.Голубой дом, Чхонвадэ, - официальная резиденция президента Южной Кореи.Власти проанализировали 48 образцов кибер-червя, и правительство предупредило южнокорейцев, как защитить их компьютеры от атаки, как сообщил пресс-секретарь Голубого дома Юн Янг-чан на пресс-брифинге.Напомним, что в результате кибер-атаки в пятницу, 12 мая, пострадали 200 000 человек, по меньшей мере, в 150 странах, и эта цифра может возрасти, когда люди вернутся к работе в понедельник, 15 мая.Директор Европола заявил, что атака была уникальной в том смысле, что вымогательство использовалось в сочетании с "компьютерным червем", чтобы инфекция распространялась автоматически.Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы его советник по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт провел чрезвычайное заседание, чтобы оценить угрозу, которую несет глобальная кибер-атака. ФБР и Агентство национальной безопасности пытались определить лиц, совершивших массовую кибератаку, как сообщил чиновник.