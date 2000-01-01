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flickr 15.05 07:30   MIGnews.com

КНДР заявила об успешном запуске новой баллистической ракеты

Северная Корея заявила об успешном запуске баллистической ракеты класса "земля — земля", которое прошло в ночь на 14 мая. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

В Пхеньяне отмечают, что снаряд Hwasong-12 достиг высоты 2,1 тысячи километров и пролетел расстояние в 787 километров. Целью испытания была проверка тактико-технических характеристик ракеты нового типа, предназначенной для "крупной ядерной боеголовки".

В ответ на запуск Пхеньяном ракеты, СБ ООН во вторник проведет экстренное заседание.

Военные Южной Кореи заявили в понедельник, 15 мая, что необходим более подробный анализ, чтобы подтвердить заявление Северной Кореи о том, что изолированное государство достигло технического прогресса во время воскресного испытания баллистической ракеты.
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