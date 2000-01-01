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Ученые: Неаполю грозит извержение вулкана | Фото: Thinkstock16.05 02:23   MIGnews.com

Ученые: Неаполю грозит извержение вулкана

Специалисты Университетского колледжа Лондона ожидают скорого извержения вулкана на Флегрейских полях в окрестностях Неаполя, сообщает Nature Communications.

Флегрейские поля представляют собой жерло супервулкана. В некоторых местах лава подходит очень близко, что приводит к вертикальным колебаниям поверхности. В течение только 20 века были зафиксированы несколько значительных подъемов и провалов отдельных территорий.

По словам представителя колледжа Кристофера Килберна, трещины и сдвиги на Флегрейских полях свидетельствую о том, что вулкан достиг критической фазы.

"Дальнейшее повышение активности сделает вероятность извержения достаточно большой. Крайне важно, чтобы местные власти были готовы к подобному ходу событий", – добавил он.

Последнее извержение на Флегрейских полях произошло в 1538 году. Извержение супервулкана около 50 тысяч лет назад, как полагают ученые, стало причиной похолодания в Европе и вымирания неандертальцев.
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