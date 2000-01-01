Ученые: Неаполю грозит извержение вулкана

Специалисты Университетского колледжа Лондона ожидают скорого извержения вулкана на Флегрейских полях в окрестностях Неаполя, сообщает Nature Communications.
Флегрейские поля представляют собой жерло супервулкана. В некоторых местах лава подходит очень близко, что приводит к вертикальным колебаниям поверхности. В течение только 20 века были зафиксированы несколько значительных подъемов и провалов отдельных территорий.
По словам представителя колледжа Кристофера Килберна, трещины и сдвиги на Флегрейских полях свидетельствую о том, что вулкан достиг критической фазы.
"Дальнейшее повышение активности сделает вероятность извержения достаточно большой. Крайне важно, чтобы местные власти были готовы к подобному ходу событий", – добавил он.
Последнее извержение на Флегрейских полях произошло в 1538 году. Извержение супервулкана около 50 тысяч лет назад, как полагают ученые, стало причиной похолодания в Европе и вымирания неандертальцев.