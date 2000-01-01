15.05 15:05 MIGnews.com

Два агента ШАБАК присвоили деньги организации

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ШАБАК опубликовал сообщение о том, что два агента, работавшие на финансовых и административных должностях, занимались присвоением денежных средств организации.Подозрения в отношении этих людей возникло в ходе внутреннего аудита в ШАБАК.После того, как подозрения подтвердились, дело было передано в департамент внутренних расследований. Агентство обвиняют в фальсификации документов и краже государственных средств.