15.05 15:05 MIGnews.com
Два агента ШАБАК присвоили деньги организации
ШАБАК опубликовал сообщение о том, что два агента, работавшие на финансовых и административных должностях, занимались присвоением денежных средств организации.
Подозрения в отношении этих людей возникло в ходе внутреннего аудита в ШАБАК.
После того, как подозрения подтвердились, дело было передано в департамент внутренних расследований. Агентство обвиняют в фальсификации документов и краже государственных средств.
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