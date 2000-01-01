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Напавшего на Мири Регев выгнали из Ассоциации Адвокатов | Фото: Thinkstock15.05 14:01   MIGnews.com

Напавшего на Мири Регев выгнали из Ассоциации Адвокатов

Адвокат Барак Коэн, лидер движения “Баим лебанкаим” изгнан из Израильской Ассоциации Адвокатов.

Коэна прогннали после того, как уличили в в шантаже и угрозах относительно глав Банка Леуми и Банка Апоалим.

В последние недели Коэн также “прославился”, опубликовав в социальных сеитях клип, в котором запечатлен тот момент, когда он на улице Дизенгофф в Тель-Авиве атакует министра культуры Мири Регев, гулявшую там с семьей, и обзывает ее “мусором”.
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