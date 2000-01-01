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скриншот с видео YouTube 15.05 13:33   MIGnews.com

Скончалась актриса Театра Моссовета Ирина Карташева

Скончалась старейшая актриса Театра имени Моссовета 94-летняя Ирина Карташева. Народная артистка России, заслуженная артистка РСФСР ушла из жизни после тяжелой болезни. Она скончалась ночью у себя дома в Москве.

Время и место прощания и похорон будет сообщено позже, отмечает РИА Новости. Еще полгода назад она выходила на сцену, отметили в театре. Актриса была занята в большинстве спектаклей. Это трилогия по Чехову, которую поставил Андрей Кончаловский, постановка грибоедовского "Горя от ума".

Помимо театра Карташева занималась озвучкой. Ее голосом говорили многие известные иностранные актрисы. Актриса дублировала более 300 фильмов, среди них "Римские каникулы", "Фантомас против Скотланд-Ярда", "Чисто английское убийство", "Рикки-Тикки-Тави"). Карташева озвучивала мультфильм "Кот, который гулял сам по себе", "Кентервильское привидение", "Хвастливый мышонок", "Веселая карусель".

В ее фильмографии – "Живой труп", "Омут", "Дальше – тишина", "Фома Опискин", сериал "Ефросинья".
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