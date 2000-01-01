15.05 14:29 MIGnews.com

Сотрудник МИД РФ застрелил женщину с дочкой

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В одной из квартир Москвы на Ленинском проспекте мужчина застрелил женщину и ребенка, после чего покончил с собой. На месте работает следственно-оперативная группа, подробности выясняются.Погибший – 44-летний мужчина работал в МИД России. Эту информацию подтвердили в дипломатическом ведомстве.По данным СКР женщина вместе с дочкой находилась в гостях у давнего знакомого. В какой-то момент он достал охотничье ружье и выстрелил в них не менее двух раз. Мать и дочь умерли на месте, мужчина покончил с собой.Между тем, некоторые СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что мужчина являлся мужем и отцом своих жертв, однако в последнее время с ними не проживал.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").