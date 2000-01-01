15.05 13:37 MIGnews.com

Вспышка холеры в Йемене: объявлено чрезвычайное положение

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Боевики Хаути в столице Йемена, Сане, объявили чрезвычайное положение в воскресенье, 14 мая, после вспышки холеры, в результате которой погибли десятки людей.Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации и других доноров оказать помощь в борьбе с эпидемией и предотвратить "беспрецедентную катастрофу".Объявление появилось через несколько часов после того, как ранее сообщалось о том, что боевики Хаути запрещали больным холерой проходить лечение в Республиканской больнице в Сане.Министерство здравоохранения, выступая от имени нелегитимного правительства, возглавляемого силами Хутиса и Салеха, сообщило в воскресенье, что больница прекратит принимать любых больных холерой, чтобы сначала оказать помощь боевикам на передовой, подтвердили источники.В результате вспышки холеры в раздираемом войной Йемене погибло 115 человек и 8500 человек заболели. Больницы изо всех сил пытаются справиться с притоком пациентов, как заявил в воскресенье, 14 мая, Международный комитет Красного Креста."Сейчас мы столкнулись с серьезной вспышкой холеры", - сказал директор по операциям МККК Доминик Стилхарт на пресс-конференции в Сане.