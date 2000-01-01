15.05 12:01 MIGnews.com

Крокодилы съели священника, демонстрирующего библейское чудо

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В Зимбабве крокодилы съели священника, когда он попытался продемонстрировать, как Иисус ходил по воде.Трагедия произошла в местности, где обитает много хищников. Как пишет Daily Mail, церковный деятель Джонатан Мтхетхва собрал своих учеников, чтобы продемонстрировать им одно из чудес, описанных в Библии.Священник вошел в воду и прошел примерно 30 метров. Однако, когда уже собрался выйти на берег, на него набросились три крокодила. Буквально за пару минут хищники расправились с мужчиной. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб тот уже был мертв.