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flickr 15.05 12:01   MIGnews.com

Крокодилы съели священника, демонстрирующего библейское чудо

В Зимбабве крокодилы съели священника, когда он попытался продемонстрировать, как Иисус ходил по воде.

Трагедия произошла в местности, где обитает много хищников. Как пишет Daily Mail, церковный деятель Джонатан Мтхетхва собрал своих учеников, чтобы продемонстрировать им одно из чудес, описанных в Библии.

Священник вошел в воду и прошел примерно 30 метров. Однако, когда уже собрался выйти на берег, на него набросились три крокодила. Буквально за пару минут хищники расправились с мужчиной. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб тот уже был мертв.
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