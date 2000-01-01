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скриншот с видео YouTube 15.05 13:55   MIGnews.com

КНДР продолжит испытания, пока США "не образумятся"

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что ядерные испытания будут продолжены, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В частности, по данным СМИ, Ким Чен Ын дал указание ученым и технологам готовиться к новым испытаниям. Он призвал их создавать более точные и диверсифицированные ядерные устройства и ударные средства.

Северокорейский лидер подчеркнул, что испытания будут проводиться "до тех пор, пока США и их вассалы не сделают правильный выбор".

Кроме того Ким Чен Ын назвал КНДР "ядерной державой с мощным военным потенциалом сдерживания" и заявил о готовности дать ответ Вашингтону, если он осуществит военную провокацию в отношении Пхеньяна.

Ранее Северная Корея заявила об успешном запуске баллистической ракеты класса "земля — земля", которое прошло в ночь на 14 мая.

В Пхеньяне отмечают, что снаряд Hwasong-12 достиг высоты 2,1 тысячи километров и пролетел расстояние в 787 километров. Целью испытания была проверка тактико-технических характеристик ракеты нового типа, предназначенной для "крупной ядерной боеголовки".

По данным СМИ, пуск ракеты был произведен из уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто.

В ответ на запуск Пхеньяном ракеты, СБ ООН во вторник проведет экстренное заседание.
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