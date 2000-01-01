15.05 10:31 MIGnews.com

Американский и британский спецназ вторгся в восточную Сирию

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Израильский портал DEBKA и ряд арабских аккаунтов в социальных сетях сообщают о том, что вечером 14 мая колонна бронетанковой техники с американским и британским спецназом перешла иордано-сирийскую границу на КПП Танф и вторглась в восточную Сирию.Целью маневра является перекрыть дорогу Пальмира-Багдад.Вторжение стало ответом на захват про-асадовскими милициями небольшого городка Сабийя Бийяр. Город находится в 110 км к западу от иракской границы, и в 128 км к востоку от Дамаска. Контроль над ним дает Тегерану, Дамаску и “Хизбалле” контролировать пограничные переходы на границах с Ираком и Иорданией.Одновременно, ЦАХАЛ начал крупные маневры у границы - на Голанских высотах и в Галилее. Неизвестно, когда эти учения закончатся.Иракский премьер-министр Хайдар аль-Абади якобы предложил, чтобы две иракские дивизии были переброшены в Сирию для военных операций в юго-восточной части страны.