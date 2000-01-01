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Еврею полгода не разрешали носить кипу в музее Анны Франк | Фото: Facebook15.04 08:03   MIGnews.com

Еврею полгода не разрешали носить кипу в музее Анны Франк

25-летний еврей Барри Винглинг утверждает, что ему в течение полугода работы в доме-музее Анны Франк запрещали надевать кипу. Снять еврейский головной убор, как сообщает местное еврейское издание NIW, ему повелели в самый первый день работы в учреждении.

По его словам, руководство музея аргументировало это политикой нейтральности в отношении публичного проявления религиозных символов.

"Я работаю в доме Анны Франк, которая должна была скрываться из-за своей личности. Но почему я должен сам свою личность в этом же доме?" – задается он вопросом.

Как отмечается, на собеседование Винглинг кипу не надевал, однако отметил, что для него это важно. Но уже в самый первый рабочий день, когда он явился в музей в головном уборе, ему сказали подать заявку на ношение, а пока ее не рассмотрят, ему не стоит ее носить. В качестве компромиссного решения на это время ему выделили бейсболку с логотипом дома Анны Франк – таким образом его голова была покрыта.

В то же время, по словам парня, некоторые посетители высказывали претензии, что, мол, сотрудник музея общается с ними в головном уборе.

Однако решение его вопроса затянулось на 5 недель и даже неоднократное напоминание руководителю музея, Дьюку Массу, не давало результата. В свою очередь член совета музея, раввин Менно ден Бринк утверждает, что в доме Анны Франк запрещены не еврейская, а вся религиозная атрибутика.

По прошествии еще более четырех месяцев музей Анны Франк постановил, что ношение кипы не противоречит религиозному его нейтралитету, и сотрудникам штата разрешили носить кипы.
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