15.04 08:03 MIGnews.com

Еврею полгода не разрешали носить кипу в музее Анны Франк

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25-летний еврей Барри Винглинг утверждает, что ему в течение полугода работы в доме-музее Анны Франк запрещали надевать кипу. Снять еврейский головной убор, как сообщает местное еврейское издание NIW, ему повелели в самый первый день работы в учреждении.По его словам, руководство музея аргументировало это политикой нейтральности в отношении публичного проявления религиозных символов."Я работаю в доме Анны Франк, которая должна была скрываться из-за своей личности. Но почему я должен сам свою личность в этом же доме?" – задается он вопросом.Как отмечается, на собеседование Винглинг кипу не надевал, однако отметил, что для него это важно. Но уже в самый первый рабочий день, когда он явился в музей в головном уборе, ему сказали подать заявку на ношение, а пока ее не рассмотрят, ему не стоит ее носить. В качестве компромиссного решения на это время ему выделили бейсболку с логотипом дома Анны Франк – таким образом его голова была покрыта.В то же время, по словам парня, некоторые посетители высказывали претензии, что, мол, сотрудник музея общается с ними в головном уборе.Однако решение его вопроса затянулось на 5 недель и даже неоднократное напоминание руководителю музея, Дьюку Массу, не давало результата. В свою очередь член совета музея, раввин Менно ден Бринк утверждает, что в доме Анны Франк запрещены не еврейская, а вся религиозная атрибутика.По прошествии еще более четырех месяцев музей Анны Франк постановил, что ношение кипы не противоречит религиозному его нейтралитету, и сотрудникам штата разрешили носить кипы.