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Разбомблена иранская база в Сирии 15.04 06:53   MIGnews.com

Разбомблена иранская база в Сирии

После серии ударов западных союзников по сирийским объектам в субботу, 14 апреля, минувшей ночью была атакована и уничтожена иранская база на севере Сирии.

По сообщению Sky News Arabic, “неидентифицированные самолеты” нанесли удары по иранской базе в районе Джебель Азан, южнее Алеппо.

Сирийская Обсерватория Прав Человека, со своей стороны, сообщает о “мощных взрывах” в указанном районе, но ничего не говорит об их причинах.

Вице-президент США Майк Пенс предупредил, что Сирия “заплатит высокую цену” в случае повторения химических атак. Одновременно, Соединенные Штаты, Британия и Франция потребовали от Совета Безопасности провести расследование применения химического оружия в Сирии.

Пенс заявил: “Президент Трамп ясно сказал, что Соединенные Штаты готовы предпринять любые усилия для восстановления сдерживания, и продемонстрировали патронам Асада, что придется заплатить цену за применение химического оружия против мужчин, женщин и детей”.
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