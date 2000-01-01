15.04 06:53 MIGnews.com

Разбомблена иранская база в Сирии

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После серии ударов западных союзников по сирийским объектам в субботу, 14 апреля, минувшей ночью была атакована и уничтожена иранская база на севере Сирии.По сообщению Sky News Arabic, “неидентифицированные самолеты” нанесли удары по иранской базе в районе Джебель Азан, южнее Алеппо.Сирийская Обсерватория Прав Человека, со своей стороны, сообщает о “мощных взрывах” в указанном районе, но ничего не говорит об их причинах.Вице-президент США Майк Пенс предупредил, что Сирия “заплатит высокую цену” в случае повторения химических атак. Одновременно, Соединенные Штаты, Британия и Франция потребовали от Совета Безопасности провести расследование применения химического оружия в Сирии.Пенс заявил: “Президент Трамп ясно сказал, что Соединенные Штаты готовы предпринять любые усилия для восстановления сдерживания, и продемонстрировали патронам Асада, что придется заплатить цену за применение химического оружия против мужчин, женщин и детей”.