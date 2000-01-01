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В Италии продавали дом с мумией на диване | Фото: Pixabay15.04 23:54   MIGnews.com

В Италии продавали дом с мумией на диване

Достаточно неожиданная находка ждала итальянца, пришедшего оценить выставленный на аукцион дом в городке Валле-дель-Пазубио на севере страны. Потенциальный покупатель обнаружил в доме труп предыдущего владельца.

Как пишет местные СМИ, дом был выставлен на торги за большую задолженность по ипотеке и коммунальным услугам.

Заинтересовавшийся лотом мужчина в сопровождении представителя суда пришел осмотреть дом, однако его ждал "подарок" в виде мумифицированного тела предыдущего, сидевшего на диване.

После того, как они вызвали полицию, оказалось, что покойного зовут Вальтер Даль-Дзотто. Больше года назад он лишился работы и перестал оплачивать счета, из-за чего у него вскоре отключили электричество. Очевидно, что мужчина вел отшельнический образ жизни, поскольку за это время его ни разу не навестили.

Самое интересно – от чего он умер Вальтер – не сообщается.
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