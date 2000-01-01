15.04 14:54 MIGnews.com

"Железный купол" признан величайшим изобретением в истории

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Система противоракетной обороны "Железный купол" признана лучшим изобретением в истории Израиля – конкурсе, объявленном министерством экономики по случаю 70-летия независимости Еврейского Государства. За ним следуют навигационное приложение Waze и система капельного орошения.Участникам голосования был предложен выбор среди 70 изобретений, когда-либо сделанных на территории современного Израиля. Онлайн-голосование длилось несколько недель на сайте министерства экономики.Конкурс "Инновации Израиля" проходил в два этапа: на первом более 52 тыс. участников выбрали 9 изобретений 70, а на втором более 63 тыс. голосами из финалистов определили победителя.Результаты голосования выглядят следующим образом:"Железный купол" - 28%;Waze - 17,77%;Капельное орошение - 17,75%;USB-флеш-накопитель - 10,96%;Робот-помощник хирурга - 8,18%;Производство воды из воздуха - 8,08%;Сандалии Source (они же Шореш) - 4,38%;Компания по кибербезопасности Checkpoint - 2,69%;Спутник "Офек" - 2,18%.