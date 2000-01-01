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Палестинское ТВ: Холокост – это ложь 15.04 14:28   MIGnews.com

Палестинское ТВ: Холокост – это ложь

Холокост – это ложь евреев, вступивших в сговор с нацистами, чтобы "привлечь поселенцев в Палестину", заявил палестинский политический аналитик и писатель Хани Абу Зейд в эфире местного телевидения 10 апреля – на следующий день после Йом а-Шоа, Международного дня Катастрофы европейского еврейства.

В ходе интервью Зейд обсуждал недавние столкновения между участниками "Марша возвращения" на границе с сектором Газа и израильской армией.

"Солдаты, их офицеры и даже израильский министр обороны и стоящий над ним Нетаниягу должны предстать перед судом как военные преступники. Их преступления нагромождаются одно на другое как снежный ком … В конечном итоге израильтяне будут рыдать кровавыми слезами из-за своих нынешних поступков. Они кричат о ложном Холокосте во времена Гитлера, масштаб которого, хочу заметить, не так уж и велик", - приводит перевод его слов Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI).

Интервьюер кивнул в знак согласия и добавил: "Холокост - это ложь, которую они распространяют по всему миру".

"Да, это ложь, и многие израильтяне и евреи вступили с Гитлером в сговор, чтобы он облегчил их переселение в Палестину", - добавил Зейд.
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