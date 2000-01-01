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15.04 12:01   MIGnews.com

ЦАХАЛ применил оружие в столкновении с поселенцами

По сообщению второго канала израильского ТВ, солдаты ЦАХАЛа открыли огонь в воздух во время столкновения с поселенцами на форпосту Гиват Регев, близ Итамар.

Поселенцы якобы атаковали группу солдат возле Итамар. Солдаты в ответ применили слезоточивый газ и сделали предупредительные выстрелы в воздух.

По версии поселенцев, большинство из которых являются несовершеннолетними, стычка началась после того, как солдаты попытались арестовать одного из них “по неясной причине”.

Солдаты прибыли к Гиват Регев для того, чтобы снести незаконный форпост.

После того, как солдаты открыли огонь, подростки бежали. Те трое, что не успели, были задержаны ЦАХАЛем.

Трое из двадцати участников инцидента задержаны. Они предстанут перед окружным судом Петах-Тиквы, который должен определить меру пресечения.
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