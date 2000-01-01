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Названо имя солдата, погибшего в танке на юге 15.04 11:49   MIGnews.com

Названо имя солдата, погибшего в танке на юге

Армия обороны Израиля опубликовала имя военнослужащего, погибшего в результате несчастного случая, произошедшего 14 апреля в районе Ницаны – это 20-летний учащийся военной йешивы в Шаальвиме сержант Элияху Дрири из Бейт-Шемеша.

Дрири служил в 188-й бригаде "Барак" бронетанковых войск.

Его похороны состоятся в воскресенье в 5 часов вечера на военном кладбище на горе Герцль.

Вечером в суббота его йешива и союз йешивот хесдер опубликовали заявления с соболезнованиями.

"Элияху был полон радости, у него было золотое сердце. Воля, которую он оставил нам всем: продвигаться по пути построения личности и Торы для людей и Эрец Исраэль. Руководители йешивы и студенты выражают соболезнования семье", - говорится в заявлении.

Напомним, что, помимо него, пострадали еще трое солдат. Двое из них остаются в критическом состоянии и остаются госпитализированными в беэр-шевской больнице Сорока.
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